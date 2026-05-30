Difunden Reporte Médico de Donald Trump: ¿Cómo Está la Salud del Presidente?

Sean Barbabella, doctor de Donald Trump, afirmó que el mandatario estadounidense goza de una "excelente salud" y está "plenamente apto" para ejercer sus funciones.

Este viernes, fue difundido el informe médico de Trump, quien el pasado martes fue sometido a distintos exámenes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Al magnate se sometió a una tomografía computarizada, pruebas de imágenes cardiacas y de detección de cáncer, así como otras evaluaciones preventivas bajo la supervisión de 22 especialistas.

Luego de asistir a la cita médica, el mandatario dijo que todo había salido "perfectamente". Tal vez solo hubo un punto a revisar.

Trump pesó 108 kilos, seis más que en el examen de abril de 2025. Sus médicos le dieron orientación sobre su dieta, actividad física y pérdida de peso, pero concluyeron que su "rendimiento cognitivo y físico es excelente".

Un corazón sano

El informe abunda sobre la salud cardiovascular de Trump y concluye que equivale a la de una persona 14 años más joven, dato destacado en la evaluación del mandatario de 79 años.

Según el informe firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump tiene una "edad cardiaca" de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

¿Y sobre los moretones en las manos? El reporte señala que se deben a los frecuentes apretones y el uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular.

Pero se descartó que sean señal de un problema médico más grave, como se ha especulado con frecuencia en los últimos meses.

La principal anomalía mencionada por el médico presidencial es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años.

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Prueba cognitiva superada

El médico personal asegura que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales, según la evaluación difundida por la Casa Blanca.

Barbabella señaló que la abstinencia de alcohol y tabaco en la vida del mandatario favorecen el actual estado de salud del inquilino de la Casa Blanca.

ICM