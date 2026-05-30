Difunden Reporte Médico de Donald Trump: ¿Cómo Está la Salud del Presidente?

El martes pasado, el mandatario estadounidense se sometió a una tomografía y pruebas de imágenes cardiacas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed

Donald Trump, presidente de Estados UnidosEl presidente Donald Trump goza de una "excelente salud", según informe médico. Foto: Reuters | Archivo

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Trump supera pruebas médicas con éxito: su salud cardiovascular es de una persona 14 años más joven. Descubre qué más dice el informe médico.

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