Muere Tempo, el Luchador Amateur Derrapó en Moto y Luego Fue Atropellado en Iztacalco

El percance se registró hoy en el Barrio Los Reyes, alcaldía Iztacalco; entre sus pertenencias encontraron unos mallones de luchador

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Tragedia en CDMX: el luchador amateur Tempo pierde la vida tras accidente en moto y ser atropellado. Las autoridades investigan al responsable.

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