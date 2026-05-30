Muere Tempo, el Luchador Amateur Derrapó en Moto y Luego Fue Atropellado en Iztacalco

Luto en la lucha libre mexicana, ya que uno de sus integrantes murió este viernes 29 de mayo 2026, en un fatal accidente en la alcaldía Iztacalco, CDMX.

La víctima fue identificada como "Tempo", un luchador amateur. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX, informó que los policías tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta color verde con negro.

¿Cómo murió Tempo hoy?

De acuerdo con los agentes, el hombre murió luego de que la moto derrapó y, al parecer, fue atropellado por una camioneta de tres y media toneladas sobre el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la calle Miguel Ahedo Barrios, en el Barrio Los Reyes, de la alcaldía Iztacalco.

Entre sus pertenencias, los agentes encontraron un mallón que en ese momento se indicaba era posiblemente de luchador, pero más tarde, la noticia se confirmó.

De acuerdo con reportes, Tempo se dirigía a una función de lucha libre, pero habría sido golpeador por un camión, lo que pudo provocar que derrapara, aunque esto no fue confirmado por la SSC-CDMX.

Por lo anterior, los oficiales acordonaron el área. El Ministerio Público realiza las investigaciones del caso; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 para identificar al probable responsable.

Tempo era originario de la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa, venía de una familia de comerciantes, y se hizo popular luego de que emprendiera su propia marca de ropa interior con su nombre y máscara.