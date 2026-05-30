Muere Maestra del SNTE Durante Consejo Técnico en Nayarit, ¿Qué le Pasó?

Una maestra del SNTE murió durante el Consejo Técnico Escolar (CTE), en el municipio de Tecuala, Nayarit; esto se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad de Milpas Viejas, cuando los servicios de emergencias fueron alertados por una mujer inconsciente durante la reunión de fin de mes con el objetivo de planificar, evaluar y tomar decisiones para mejorar el aprendizaje de los alumnos.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvar la vida de la maestra del Jardín de Niños “Gabriela Mistral” en San Felipe Aztatán.

Luego de confirmarse el deceso de la docente, se dio parte a las autoridades con la finalidad de llevar a cabo el proceso correspondiente.

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¿Qué pasó con la maestra que murió en el CTE?

La muerte de la maestra identificada como Fátima Guadalupe López Rendón, de 35 años de edad, ha causado gran consternación entre el magisterio y seres queridos. La docente era parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 20 en Nayarit.

“La Sección 20 del SNTE se une a la pena que embarga a la familia de nuestra compañera Mtra. Fátima Guadalupe López Rendón por su sensible fallecimiento”, indicó.

Asimismo, los agremiados enviaron su más sentido pésame y aseguraron que los acompañan en su dolor.

La maestra Fátima Guadalupe. Foto: Redes sociales

Las muestras de cariño por su partida no se hicieron esperar en redes sociales, donde compañeros y hasta exmaestros la despidieron con mensajes conmovedores.

“Triste y lamentable noticia el fallecimiento de la apreciada maestra, mi exalumna normalista Fatima; nuestro afecto y condolencias para toda su familia”, dijo Francisco.

“Una maestra entregada y profesional. Su amor por la docencia era muy grande. Duele su partida”, escribió un colega.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento de la maestra Fátima, sin embargo, de manera extraoficial se presume que se trató de un problema cardíaco mientras se encontraba en la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

EPP