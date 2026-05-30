Muere Maestra del SNTE Durante Consejo Técnico en Nayarit, ¿Qué le Pasó?

La maestra Fátima Guadalupe López Rendón murió durante el Consejo Técnico Escolar en Nayarit; así ocurrió la tragedia

Maestra Muere Durante Consejo Técnico Escolar en NayaritFoto: Especial
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