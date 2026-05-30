¿Qué Aerolíneas Mexicanas Están Restringiendo el Ingreso de Pasajeros por Ébola?

Ante la epidemia de ébola que se desarrolla en África central, Aeroméxico, Volaris y Viva han señalado que no transportarán a pasajeros que hayan estado en los último 21 días en los países afectados. Te decimos qué países están incluidos en la medida dispuesta por la Secretaría de Salud.

Más de 200 fallecimientos se atribuyen a la actual epidemia de ébola, según la OMS.

Autoridades sanitarias de la Unión Africana anticipan que haya una vacuna contra la cepa Bundibugyo antes de que acabe el año.

Aeroméxico se pronuncia sobre brote de ébola

A través de un comunicado, Aeroméxico dio a conocer que seguirá las nuevas disposiciones oficiales para impedir la propagación del ébola. La Secretaría de Salud (SSA) pide evitar los viajes no esenciales a los países afectados y llamó a restringir la llegada de pasajeros que hayan estado en dichos sitios.

Al respecto, Aeroméxico señaló:

“Por disposición oficial, queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de esta medida, en vigor desde el 28 de mayo y por un periodo de 60 días naturales”.

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Cabe señalar que hasta ahora solo se han confirmado casos de ébola en la República Democrática del Congo y en Uganda. No obstante, México incluyó en su alerta a Sudán del Sur por ser una región fronteriza con Ituri, la provincia más afectada por el brote.

Nuestro país no es el único que ha tomado esta medida. Canadá, por ejemplo, también anunció una restricción de viaje similar sobre los mismos tres países. Hasta el momento, la OMS registra 223 muertes atribuidas a la epidemia.

Volaris manda aviso a pasajeros

Por su parte, Volaris informó que, debido a una nueva orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por brote de ébola, vigente por 60 días a partir del 28 de mayo, se restringe temporalmente el ingreso a pasajeros extranjeros que hayan visitado o transitado los últimos 21 días por República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.



"Quedan exceptuados ciudadanos y nacionales de EUA o extranjeros autorizados, quienes únicamente podrán ingresar al país a través de los aeropuertos de Washington Dulles y Houston. Si necesitas apoyo, escríbenos por DM y con gusto te ayudamos", añadió vía un posteo de X.

Viva también acata orden

Luego de darse a conocer esta medida sanitaria para prevenir los contagios por ébola, la aerolínea Vivaaerobus informó que derivado de la disposición emitida por autoridades sanitarias y migratorias del gobierno mexicano, comenzarán aplicar restricciones a viajeros internacionales.

“Informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, confirmaron.