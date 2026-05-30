¿Qué Aerolíneas Mexicanas Están Restringiendo el Ingreso de Pasajeros por Ébola?

Las aerolíneas no trasladarán a pasajeros que hayan estado en las últimas semanas en los países donde se desarrolla actualmente un brote de ébola

Avión de AeroméxicoAeroméxico no transportará a pasajeros que hayan estado en países con brote de ébola. Foto: Cuartoscuro

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Aeroméxico no llevará a pasajeros de países con brote de ébola. Conoce qué países están en la lista y cómo afecta a tus planes de viaje.

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