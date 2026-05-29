Salud Querétaro Emite Alertas Preventivas por Casos de Ébola y Hantavirus en el Extranjero

La Secretaría de Salud de Querétaro informó que mantiene vigilancia epidemiológica y acciones preventivas ante las alertas internacionales emitidas por casos de Hantavirus y Ébola detectados en distintas regiones del mundo, aunque aclaró que el riesgo de contagio para la población queretana es actualmente muy bajo.

¿Por qué se emitieron estas alertas sanitarias y qué medidas se están tomando?

La titular de la dependencia, la Dra. Martina Pérez Rendón, explicó que la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso relacionado con el Hantavirus tras detectarse casos en pasajeros de un crucero, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a posibles viajeros mexicanos que hayan estado expuestos.

En el caso del Ébola, señaló que se mantiene una alerta preventiva de viaje para las personas que necesiten trasladarse a zonas específicas de la República Democrática del Congo, donde se han registrado casos de la enfermedad. La funcionaria precisó que las áreas de transmisión están plenamente identificadas y que la probabilidad de contagio para viajeros es remota.

Como parte de la preparación ante eventos internacionales y el incremento de la movilidad de personas, las autoridades de salud han fortalecido la capacitación del personal médico en hospitales públicos y privados para la detección oportuna de enfermedades emergentes y la aplicación inmediata de protocolos de atención.

¿De qué manera se mantiene la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto queretano?

La secretaria detalló que existe coordinación permanente con instituciones como el IMSS, ISSSTE y el sector privado para garantizar la notificación rápida de casos sospechosos y la toma de muestras cuando sea necesario.

Además, confirmó que el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro cuenta con un servicio médico activo que difunde información epidemiológica y mantiene comunicación constante con las autoridades sanitarias para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse entre los pasajeros.

Las autoridades reiteraron que las alertas tienen un carácter preventivo y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, especialmente en caso de realizar viajes internacionales a zonas donde exista circulación de enfermedades de alta vigilancia epidemiológica.