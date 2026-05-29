Salud Querétaro Emite Alertas Preventivas por Casos de Ébola y Hantavirus en el Extranjero

La Secretaría de Salud de Querétaro informó que mantiene acciones de vigilancia y prevención ante las alertas de viaje emitidas por casos de Ébola y Hantavirus registrados en el extranjero.

Querétaro Mantiene Monitoreo por Alertas Sanitarias Emitidas a ViajerosFoto: N+

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La Secretaría de Salud de Querétaro refuerza la vigilancia epidemiológica ante casos de Ébola y Hantavirus en el extranjero. Infórmate sobre las acciones preventivas.

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