Ejecutan a Dos Hombres Durante Presunta Venta de Terreno en El Marqués; Esto Sabemos

Dos hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de San Vicente Ferrer, en El Marqués, presuntamente durante la venta de un terreno.

Fiscalía Investiga Doble Homicidio en San Vicente FerrerFoto: N+

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Violencia en El Marqués: asesinato de dos hombres durante venta de terreno. La policía busca a los responsables tras encontrar una motocicleta abandonada.

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