Ejecutan a Dos Hombres Durante Presunta Venta de Terreno en El Marqués; Esto Sabemos

Dos hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de San Vicente Ferrer, en el municipio de El Marqués, luego de una presunta agresión ocurrida durante la venta de un terreno.

¿Dónde localizaron las autoridades un posible indicio relacionado con los atacantes?

De acuerdo con los primeros reportes, a la salida de la comunidad fue encontrada y asegurada una motocicleta abandonada entre parcelas, la cual presuntamente habría sido utilizada por los responsables para escapar tras el ataque.

Las víctimas fueron agredidas por sujetos armados que viajaban a bordo de vehículos y que, tras realizar varias detonaciones, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para tratar de identificar y localizar a los responsables.

Personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos.