Ébola: OMS Dice Que Prohibir Entrada de Viajeros Provenientes del Congo "No Ayuda Mucho"

Desde Kinsasa, Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló que la restricción podría ralentizar la propagación de la enfermedad, pero es más importante combatir el origen

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, a su llegada a Kinsasa en el Congo. Foto: Reuters

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La OMS desaconseja prohibir la entrada de viajeros del Congo por el ébola, enfatizando que es más efectivo combatir el origen del brote. ¿Qué opinas sobre estas medidas?

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OMS: Prohibir Viajeros del Congo No Detiene el Ébola