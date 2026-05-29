Ébola: OMS Dice Que Prohibir Entrada de Viajeros Provenientes del Congo "No Ayuda Mucho"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconsejó la restricción de entrada de viajeros provenientes de la República Democrática del Congo por la epidemia de ébola, al considerar que "no ayuda mucho" a contener el brote.

Tras llegar a la capital congoleña, Kinsasa, donde sostendrá reuniones con las autoridades locales, el directivo declaró que "la OMS recomienda no prohibir los viajes porque no ayuda mucho. Podría ralentizar la propagación tal vez unos días, pero no más. El mejor enfoque es intensificar las medidas en el origen y brindar apoyo".

Explicó que la prohibición de viajes "no incentiva" a los países afectados por el ébola de informar sus casos "de forma transparente", y pueden plantearse dejar de facilitar sus datos en caso de ser objeto de medidas punitivas.

Tedros enfatizó que medidas restrictivas tienen consecuencias para la salud pública, según investigaciones realizadas en numerosas ocasiones, por lo que recomendó otras formas de gestionar las fronteras y los casos.

Medidas en el mundo contra el ébola

Hasta ahora, países como Uganda, Ruanda, Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas, Jordania y Bahréin han tomado medidas de restricción de viajeros provenientes del Congo, de Uganda o de Sudán del Sur, e incluso el cierre de fronteras.

El jefe de la OMS, que también tiene previsto viajar a Bunia, capital de Ituri y epicentro del brote, indicó que entre los desafíos de contención se encuentra el largo conflicto que azota el este del país, motivo por el que pidió un alto el fuego entre el Ejército congoleño y los grupos rebeldes que operan en la zona.

Asimismo, señaló la dificultad de respuesta asociada a la "desconfianza" de la población, que se muestra "muy preocupada" al mismo tiempo que puede "no entender lo que está pasando".

Con todo, mostró su "fe en la comunidad" congoleña, a la que apeló para lograr una respuesta conjunta a la epidemia y lograr superarla.

"Vine aquí para mostrarles a las comunidades de (las provincias orientales) Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, que no están solas, que estamos aquí para apoyarlas y entendemos su dolor", concluyó.

Panorama del ébola

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en el Congo por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

En Uganda, país vecino del Congo, se confirmaron ocho contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, según la UA.

Cabe destacar que el brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

ICM