Fiscalía de Jalisco Confirma Muerte del Empresario Jaime Arias Tras Desaparición

El empresario joyero Jaime Arias García fue localizado sin vida en Jalisco. Su familia lo reportó como desaparecido luego de que perdió contacto con él el 26 de mayo, cuando lo vieron junto a uno de sus trabajadores; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 74 años de edad, fue visto por última vez en la zona de San Gabriel.

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Luego tendría que dirigirse a la zona de Cuatro Caminos para partir a la comunidad de Alista, sin embargo, poco tiempo después perdieron comunicación con él y con su empleado identificado como Aldair Alberto, de 20 años de edad.

Hoy, la Cámara de Joyería de Jalisco confirmó la muerte del empresario, lamentó la perdida y expresó sus condolencias.

"Extiende sus más sentidas condolencias y se une a la pena que embarga a la familia", indicó.

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¿Qué pasó con el empresario joyero Jaime Arias García?

La Fiscalía de Jalisco también confirmó el deceso del empresario joyero, Jaime Arias García e indicó que investiga el caso con rigor, por lo que ha solicitado peritajes para esclarecer el hecho.

"Por respeto al proceso y a la propia investigación, no podemos proporcionar más detalles en este momento", puntualizó.

La desaparición del empresario joyero desató una intensa campaña de búsqueda por parte de familiares, amigos y colegas, debido a que Jaime Arias García, era muy conocido en el ramo de la joyería, pero también en la entidad.

La última vez que lo vieron con vida, el adulto mayor realizó compras en una tienda de conveniencia. La cámara del establecimiento captó el momento en el que el empresario compró diversos artículos y pasó al área de cajas.

Después, su camioneta fue vista conducida por otra persona y horas después la hallaron abandonada en Ciudad Guzmán; en el interior del vehículo hallaron rastros de sangre en la cajuela. Se desconoce la ubicación del joven que lo acompañaba.

EPP