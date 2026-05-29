Fiscalía de Jalisco Confirma Muerte del Empresario Jaime Arias Tras Desaparición

El empresario joyero Jaime Arias García había sido reportado como desaparecido en Jalisco; así fue la última vez que se le vio

Empresario Joyero Jaime Arias GarcíaFoto: Especial

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Desaparece el empresario joyero Jaime Arias García en Jalisco. Última vez visto en San Gabriel, junto a su empleado. ¿Qué ocurrió? Descubre más detalles.

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