Caso Gloria Altahir: Vecinos Bloquean Eje 3 por Desaparición de Menor en Coyoacán

Gloria Altahir José Rivera, de 14 años de edad, desapareció en la colonia Culhuacán CTM Sección V, en la alcaldía Coyoacán. Su familia y seres queridos bloquean el Eje 3 Oriente para pedir ayuda.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de vecinos y familiares de la menor de edad es para exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones.

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"No pueden estar pasando estas cosas a plena luz del día", aseguran los manifestantes.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía CDMX, Gloria fue vista por última vez el 27 de mayo, al rededor de las 14:30 horas, no obstante, el reporte de su ausencia fue realizado un día después.

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¿Qué pasó con Gloria Altahir José Rivera?

La desaparición de Gloria Altahir José Rivera mantiene en alerta a los vecinos de la colonia Culhuacán, lo anterior, porque la adolescente fue vista por última vez muy cerca de su casa, luego de ese momento no volvieron a saber nada de ella.

Debido a la desesperación por dar con su ubicación, los vecinos y familiares se organizaron para llevar a cabo un bloqueo en el Eje 3 Oriente al cruce con la avenida Santa Ana, justo afuera de la estación ESIME Culhuacán.

Los manifestantes refieren que les han brindado datos e indicios clave a las autoridades, con el objetivo de que los trabajos se agilicen, no obstante, siguen sin tener pista sobre Gloria Altahir.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con Alerta Amber 594/2026, Gloria Altahir José Rivera mide 1.50 metros es de complexión delgada y su piel es morena clara.

Además, se describe a Gloria con cabello color negro y lacio, sus ojos son grandes. Tiene como señas particulares:

Cicatriz de raspón en la mejilla izquierda

Una mancha roja en el abdomen bajo.

Foto: Especial

EPP