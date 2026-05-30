Hallan a Hombre Ejecutado a Balazos en la Colonia Miguel Hidalgo en Culiacán, Sinaloa

Un hombre, hasta el momento desconocido, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 29 de mayo de 2026 sobre la calle Benito Juárez, entre Xicoténcatl e Indio de Guelatao, en la colonia Miguel Hidalgo.

La víctima quedó sin vida dentro del asiento del conductor de un Nissan Tsuru blanco, modelo viejo, luego de ser atacada por un grupo armado que le disparó de carro a carro con fusiles automáticos. De acuerdo con los informes, al intentar escapar dio reversa, pero terminó impactándose contra la fachada de un inmueble, donde fue rematada por los agresores.

Antes de huir, los responsables arrojaron un peluche, en un hecho que se suma a otros tres homicidios recientes con la misma característica.

Minutos después arribaron al sitio elementos de seguridad y Fiscalía General del Estado para asegurar la zona e iniciar las investigaciones.