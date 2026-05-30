Hallan a Hombre Ejecutado a Balazos en la Colonia Miguel Hidalgo en Culiacán, Sinaloa

Un hombre fue asesinado en la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán la tarde de este viernes 29 de mayo 2026

Asesinan a Hombre en Culiacán, Dejaron PelucheFoto: N+

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Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Miguel Hidalgo. La víctima intentó escapar pero fue atacado a balazos

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