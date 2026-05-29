Un hombre murió y otro más resultó gravemente herido tras ser atacados a balazos por un grupo armado durante la tarde de este viernes, en la colonia Cañadas en Culiacán, Sinaloa.

El atentado se registró alrededor de las 12:50 de la tarde en la esquina de la calle Mérida y avenida del Parque, cuando las víctimas circulaban a bordo de un vehículo blanco, modelo reciente y con placas de Sinaloa.

Hombres armados interceptaron a sus víctimas en la avenida del Parque

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego con fusiles de asalto de distintos calibres, dejando al conductor sin vida en el asiento del volante, mientras que su acompañante, quien viajaba en el asiento del copiloto, resultó gravemente herido.

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Tras el reporte al servicio de emergencias 911, al sitio acudieron elementos de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía General del Estado.

Socorristas confirmaron la muerte del conductor

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Las autoridades señalaron que el fallecido vestía pantalón de mezclilla azul y el herido pantalón de mezclilla negro; ambos eran de complexión robusta y de edad joven.

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