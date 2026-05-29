Muere Hombre y Otro Resulta Herido en un Ataque en la Colonia Cañadas de Culiacán, Sinaloa

Un ataque armado dejó a un hombre muerto y otro lesionado, la tarde de este viernes en calles de la colonia Cañadas en Culiacán, Sinaloa.

Un hombre fue asesinado y otro quedó lesionado al ser atacados a balazos en Culiacán.N+

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Violencia en Culiacán: un ataque en la colonia Cañadas deja un muerto y un herido. Descubre cómo ocurrió este lamentable incidente.

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