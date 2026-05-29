¿Quién Era y Qué se Sabe de la Muerte de Jaime Arias García?

Fue localizado sin vida Jaime Arias García, de 73 años, el joyero tapatío que había sido reportado desaparecido desde el 26 de mayo

Ese día, él y su trabajador identificado como Aldair, de 20 años, salieron del municipio de San Gabriel. Después de haber realizado varias compras, ya no se supo de su paradero.

Sin dar mayores detalles ni precisar el lugar donde fue localizado el cuerpo, la Fiscalía de Jalisco confirmó el deceso de Jaime

La camioneta en la que ambos viajaban fue encontrada horas después de la desaparición en Ciudad Guzmán; en su interior, policías municipales hallaron manchas de sangre, medicamento, varias carteras e incluso botes con gasolina.

¿Dónde fue localizada la camioneta del hombre desaparecido?

Algunos testigos revelaron que habían visto la camioneta circulando por el punto conocido como “Cuatro Caminos”; sin embargo, en ese momento el vehículo era conducido por otra persona. Al interior del motor también fueron halladas jeringas, medicamentos, dos carteras y varios botes con gasolina.

En el caso de Aldair Alberto Guadalupe, el joven aún no ha sido localizado, por lo que las autoridades continúan con su búsqueda.

Hasta el momento tampoco se ha revelado si el joyero contaba con amenazas de muerte, ya que sus familiares no han brindado ninguna declaración

La Cámara de Joyería de Jalisco expresó, mediante un comunicado en redes sociales, sus condolencias por la muerte de Jaime Arias García