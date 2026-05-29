¿Quién Era y Qué se Sabe de la Muerte de Jaime Arias García?

Fue localizado sin vida Jaime Arias García, un joyero que había sido reportado desaparecido desde el 26 de mayo tras salir en camioneta a San Gabriel

Fue localizado sin vida Jaime Arias GarcíaFoto: Sandra Rodríguez

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Esto es lo que se sabe sobre el joyero Jaime Arias, desaparecido y localizado sin vida. La búsqueda de su trabajador Aldair continúa

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