Esto se Sabe Sobre el Asesinato de la Doctora Dalia Cortés en Zapotiltic, Jalisco

La doctora Dalia Cortés Chávez fue localizada sin vida este lunes dentro de su domicilio, ubicado en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presentaba múltiples lesiones ocasionadas con un arma punzocortante en distintas partes del cuerpo. El hallazgo lo realizó su hijo adolescente, quien al regresar de la escuela y entrar a la vivienda encontró la escena.

Los hechos ocurrieron en una finca de la calle Manuel M. Diéguez. De manera extraoficial, se informó que el presunto feminicida fue detenido en Ciudad Guzmán.

¿Cómo se investiga el asesinato de la doctora en Zapotiltic?

La Fiscalía confirmó que el caso se indaga bajo protocolo de feminicidio. El asesinato, registrado el 26 de mayo, derivó en la localización del responsable: Marco “N”, pareja de la doctora. Tras cometer el crimen, el sujeto huyó hacia Ciudad Guzmán, donde fue capturado y ahora enfrentará a la justicia.