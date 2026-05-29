Esto se Sabe Sobre el Asesinato de la Doctora Dalia Cortés en Zapotiltic, Jalisco

Asesinan a Doctora en Zapotiltic, Jalisco y Detienen A Presunto Culpable

Doctora fue asesinada en JaliscoFoto: vivonoticiascolima

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La doctora Dalia Cortés Chávez fue asesinada en su domicilio en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. Su hijo adolescente la encontró sin vida al regresar de la escuela.

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Asesinato de la doctora Dalia Cortés: ¿Qué sabemos?