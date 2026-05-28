¿Habrá Multas en Jalisco por Tener Placas Viejas? Esto Sabemos

Las autoridades confirmaron que la policía vial no buscará automóviles con las placas vencidas, sin embargo, sí podrán multar en casos específicos

Placas viejasFoto: N+

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Desde el 1 de junio, en Jalisco, si te multan por una infracción y tus placas están vencidas, recibirás una sanción extra. Conoce cómo evitarlo.

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