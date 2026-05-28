¿Habrá Multas en Jalisco por Tener Placas Viejas? Esto Sabemos

El Comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, reiteró que no se van a implementar operativos para buscar y multar a los automovilistas que no realicen el cambio de placas, sin embargo, sí habrá una manera de sancionarlos.

A partir del 1 de junio, automovilistas que cometan infracciones en Jalisco, además de recibir la multa por la falta, se aplicará otra por llevar las placas vencidas.

Por ejemplo, si un automovilista es detenido por no respetar un semáforo en rojo, después de que la policía vial realice la infracción, tomará en cuenta si las placas están actualizadas o no, en caso de que no, se aplicará una multa adicional.

“Si va acompañado de una infracción o un acto de molestia que se detecte y aparte trae lo de las placas, se va a actuar, pero no se trata de que inmediatamente vamos a esperarlos a ver por dónde pasan, no se trata de eso, simplemente si lo paran por otro motivo, y también trae lo de la placa, se va actuar”, explicó Arizpe.

Cabe recordar que después del 29 de mayo, para las personas que todavía no han realizado el cambio de placas y deseen hacerlo, tendrá un costo de 2 mil 500 pesos.

Quienes alcanzaron a pagar el refrendo 2025, a través del programa 3x1, que incluía la verificación vehicular y las placas, estos procesos fueron gratuitos.