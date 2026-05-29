Graco, Hijo de Sergio Sendel, Revela Por Qué su Papá No Quería Verlo como Actor

Graco Sendel confesó que su padre, Sergio Sendel, intentó impedir que estudiara actuación.

graco-sendel-revela-por-que-sergio-sendel-no-queria-verlo-como-actorFoto: Instagram Graco Sendel / Cuartoscuro

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¿Por qué Sergio Sendel no quería que su hijo Graco fuera actor? Graco comparte la historia de resistencia y cómo logró triunfar en la televisión mexicana.

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