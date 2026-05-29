Graco, Hijo de Sergio Sendel, Revela Por Qué su Papá No Quería Verlo como Actor

Graco Sendel atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como actor, pero el camino para llegar hasta ahí no fue sencillo.

El actor sorprendió al revelar que su padre, el reconocido actor mexicano Sergio Sendel, intentó impedir que siguiera sus pasos en la actuación cuando era adolescente.

¿Qué dijo Graco Sendel sobre su papá?

Durante una entrevista, Graco confesó que desde niño soñaba con dedicarse a la actuación. Sin embargo, lejos de recibir apoyo inmediato, encontró resistencia en casa, especialmente por parte de su padre, famoso por interpretar villanos en telenovelas.

Según contó, incluso realizó una audición para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa a escondidas. Aunque fue aceptado, su entusiasmo duró poco.

“Entré al CEA, no me dejaron. Hice audición a escondidas de mi papá”, recordó el actor sobre aquel episodio que marcó el inicio de su carrera.

Lo más impactante fue que, de acuerdo con su relato, Sergio Sendel se enteró de la situación y tomó medidas para evitar que continuara en la escuela de actuación.

“Entonces habló al CEA para que me sacaran”, reveló Graco al recordar lo ocurrido cuando tenía apenas 17 años.

¿Por qué Sergio Sendel se oponía a que su hijo fuera actor?

Lejos de tratarse de una falta de confianza en su talento, Graco aseguró que la decisión de su padre estuvo motivada por el deseo de protegerlo de una profesión que considera complicada e incierta.

Años después, ambos hablaron sobre el tema y el joven actor entendió las razones detrás de la resistencia de Sergio.

“No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Es una carrera muy difícil”, explicó.

Las declaraciones coinciden con comentarios que Sergio Sendel había hecho años atrás, cuando expresó que preferiría que sus hijos eligieran otras profesiones debido a las dificultades, la paciencia y la disciplina que exige el medio artístico.

De un sueño frustrado a una carrera en ascenso

Tras aquel episodio, Graco llegó a pensar que su oportunidad de convertirse en actor había desaparecido. Durante varios años realizó comerciales y otros proyectos, pero fue hasta hace poco que retomó formalmente su carrera artística.

Hoy la historia es muy diferente. El actor ha logrado abrirse camino en la televisión mexicana con proyectos como Doménica Montero y El Renacer de Luna, producciones que lo han colocado entre las nuevas promesas de las telenovelas.

Además, la relación con su padre parece haber cambiado por completo. Actualmente, Sergio Sendel respalda la carrera de su hijo y celebra sus logros dentro de la industria.