Vinculan a Proceso a “El Catracho” por Ataque Armado que Dejó Cinco Muertos en Corregidora

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la vinculación a proceso de Neri Jasahel “N”, alias “El Catracho”, por su presunta participación en el ataque armado ocurrido en Corregidora.

Prisión Preventiva para Presunto Autor de Balacera en CorregidoraFoto: N+

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Detenido 'El Catracho' por el ataque en Corregidora: cinco muertos y varios heridos. La Fiscalía avanza en el caso. Conoce los detalles de esta impactante noticia.

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