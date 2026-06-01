Vinculan a Proceso a “El Catracho” por Ataque Armado que Dejó Cinco Muertos en Corregidora

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la vinculación a proceso de Neri Jasahel “N”, alias “El Catracho”, señalado como presunto responsable de participar en el ataque armado ocurrido el pasado 15 de abril en la colonia Valle de Dorado, en el municipio de Corregidora, donde cinco personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.

¿Qué avances ha logrado la Fiscalía en la investigación de este caso?

De acuerdo con el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, la detención se logró gracias a los trabajos de inteligencia y coordinación entre las áreas ministeriales, periciales y policiales. La orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 24 de mayo en el municipio de San Juan del Río.

El funcionario detalló que el imputado, originario de la Ciudad de México y con domicilio registrado en Celaya, Guanajuato, fue presentado ante la autoridad judicial para la continuación de su audiencia inicial, donde se analizaron los datos de prueba integrados por la Fiscalía.

Tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez determinó vincular a proceso a Neri Jasahel “N” por cinco homicidios calificados, doce homicidios en grado de tentativa, desaparición cometida por particulares agravada y daños dolosos.

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuarán realizando diligencias para fortalecer el caso.

La Fiscalía destacó que esta acción se suma a la detención previa de un menor de edad presuntamente relacionado con los mismos hechos, por lo que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer totalmente el ataque armado registrado en Valle de Dorado y llevar ante la justicia a todos los involucrados.