Investigan Hallazgo de Mujer Sin Vida al Interior de Propiedad en San Pedro, Nuevo León

Elementos municipales confirmaron el hallazgo de una mujer sin vida dentro de una casa en la colonia Lázaro Garza Ayala

Localizan mujer sin vida en San PedroFoto: N+

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Descubren cuerpo de mujer en San Pedro, generando gran movilización policial. Se esperan más detalles mientras continúan las investigaciones. Infórmate aquí.

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