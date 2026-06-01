Investigan Hallazgo de Mujer Sin Vida al Interior de Propiedad en San Pedro, Nuevo León

El hallazgo de una mujer sin vida, en la parte alta de una propiedad, generó una intensa movilización de autoridades hasta el cruce de las calles Francisco Siller y Agustín Siller, en la colonia Lázaro Garza Ayala, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este lunes 1 de junio.

Hasta el momento se desconoce como fue la localización de la mujer, pero fueron autoridades de la Policía de San Pedro quienes confirmaron este deceso. La fallecida, de aproximadamente 20 años de edad, se encontraba en estado de descomposición, por lo que ya se llevan a cabo los trabajos correspondientes para determinar como ocurrieron los hechos.

Minutos más tarde de que se confirmara este hallazgo, al sitio hicieron presencia elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes acordonaron este cruce vial, generando cierres parciales mientras se realizan las labores correspondientes.

Cierran cruce vial tras hallazgo de mujer sin vida en San Pedro

Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre este caso. Autoridades señalaron que este despliegue continuará durante un par de horas, por lo que pidieron a automovilistas tomar rutas alternas. Hasta el momento se desconoce si la joven fallecida vivía sola en este sitio o si en este punto también vivía su familia.

Se espera que el cuerpo de la fallecida sea trasladado al Servicio Médico Forense para ser identificado y revelar la causa de su deceso. La propiedad donde fue localizada la mujer sin vida se encuentra a unas cuadras de una universidad privada, lo que generó temor y asombro tras la intensa movilización de autoridades de diversas corporaciones de seguridad.