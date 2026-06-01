Muere Joven Motociclista Tras ser Atropellada por una Grúa en Santa Catarina, Nuevo León

Una joven de 21 años perdió la vida la tarde de este lunes 1 de junio luego de verse involucrada en un accidente vial cuando viajaba como acompañante en una motocicleta sobre la avenida Díaz Ordaz, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registraron minutos antes de la una de la tarde, cuando la motocicleta en la que se desplazaba junto a otro joven circulaba por dicha arteria. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad después de que otro vehículo le cerrara el paso, provocando que derrapara y ambos ocupantes cayeran al pavimento.

Tras la caída, una grúa que transitaba por el lugar no logró evitar el impacto y atropelló a la joven, identificada como Paloma Sarahí Solano Gallego, quien murió en el sitio debido a las graves lesiones sufridas.

Conductor resulta lesionado en accidente

El conductor de la motocicleta, identificado como Christofer Antonio Lomas Rodríguez, también de 21 años de edad, resultó lesionado y recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina. Posteriormente fue trasladado para una valoración más detallada.

Elementos de Tránsito y agentes investigadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance.

Las autoridades informaron que tanto el operador de la grúa como el conductor de otro vehículo que presuntamente participó de manera indirecta en el accidente quedaron a disposición de las autoridades para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

El accidente provocó importantes afectaciones a la circulación vehicular sobre la avenida Díaz Ordaz, entre Manuel Ordóñez y Movimiento Obrero, en dirección hacia Monterrey, donde se registraron largas filas de automovilistas durante varias horas.