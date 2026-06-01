Muere Joven Motociclista Tras ser Atropellada por una Grúa en Santa Catarina, Nuevo León

Una joven de 21 años murió este lunes en Santa Catarina luego de ser atropellada por una grúa al caer de la motocicleta en la que viajaba.

Proteccion Civil de NLFoto: N+

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Una joven muere en Santa Catarina tras un accidente con una grúa. El conductor de la moto resultó herido. Autoridades investigan las causas del percance. Infórmate sobre este lamentable hecho.

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