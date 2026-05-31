Asesinan a Juan Pedro Arámburo García, Comandante de la Policía Estatal en Culiacán, Sinaloa

El comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro Arámburo García, conocido entre sus compañeros como “El Peter”, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 31 de mayo cuando circulaba a bordo de un vehículo en la colonia 10 de Mayo, al sur de la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros informes, el mando policial acababa de concluir su jornada laboral y se dirigía a iniciar su día de descanso cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

La víctima quedó sin vida en el interior de la unidad motriz debido a las múltiples heridas de bala que sufrió durante el atentado.

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Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y recabó indicios para integrar la carpeta de investigación.

Juan Pedro Arámburo García formó parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva y contaba con una amplia trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad de Sinaloa.