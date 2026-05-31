Asesinan a Juan Pedro Arámburo García, Comandante de la Policía Estatal en Culiacán, Sinaloa

El comandante de la Juan Pedro Arámburo García, fue asesinado durante este domingo en Culiacán, Sinaloa

Asesinan al comandante de la Policía Estatal Juan Pedro Arámburo García en CuliacánFoto: N+

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Juan Pedro Arámburo García, comandante de la Policía Estatal en Sinaloa, fue asesinado a balazos en Culiacán. Las autoridades investigan el ataque.

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Asesinan al Comandante de la Policía Estatal en Culiacán