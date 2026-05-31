“La Guerra Contra el Narco se Planeó Desde el Exterior”, Asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la llamada "Guerra contra el Narcotráfico en México", ejecutada durante la administración de Felipe Calderón, fue planeada en el extranjero.

Durante su mensaje en el Monumento a la Revolución este domingo, la mandataria afirmó, además, que durante los 36 años de gobiernos neoliberales entregaron la riqueza de la nación y permitieron la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la vida pública de México.

"Con Calderón la "Guerra contra el narco" fue planeada desde el exterior", dijo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum se Dirige al Monumento a la Revolución para dar su Mensaje

Sheinbaum acusa pactos en el extranjero en transición del 2000

La mandataria afirmó que la transición entre los gobiernos del PRI y PAN en el año 2000 también fue pactada en el extranjero y recordó el ingreso de armas de alto poder a México mediante el operativo "Rápido y Furioso".

"Los tiempos cambiaron, hoy gobierna el pueblo. No se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de la historia, no existe la censura y todas las autoridades, incluido el poder judicial, son elegidas por el pueblo", agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, durante 36 años de gobiernos neoliberales, la política económica se vio influenciada por el exterior. pic.twitter.com/gjkaS0J6vZ — NMás (@nmas) May 31, 2026

Sheinbaum Pardo también cuestionó la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios, pues afirmó que no se presentaron pruebas públicas.

"¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones".

"Ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencia", dijo.