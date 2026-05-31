“La Guerra Contra el Narco se Planeó Desde el Exterior”, Asegura Sheinbaum

La presidenta aseguró que durante las más de tres décadas de los gobiernos neoliberales hubo injerencia del gobierno de Estados Unidos en la vida pública de México

Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.Foto: Reuters
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