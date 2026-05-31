Informe de Sheinbaum HOY 31 de Mayo: Calles Cerradas y Alternativas Viales

El segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, previsto para este domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, provocó cierres viales desde las primeras horas de la mañana en la Ciudad de México.

Miles de personas comenzaron a concentrarse en la Plaza de la República desde antes de las 9:30, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) activó su operativo vial en varios puntos del centro de la capital.

¿Qué calles están cerradas y qué rutas tomar?

Se han registrado afectaciones escalonadas a lo largo de la mañana:

Desde las 8:09, marcha procedente de Buenavista llegó a inmediaciones del Monumento a la Revolución.

8:17: Cerrada la circulación en San Pablo a la altura de Circunvalación; alternativa: Fray Servando Teresa de Mier.

8:32: Cortes en inmediaciones del Monumento; alternativas: Insurgentes, Reforma, Eje 1 Poniente, Ricardo Flores Magón y Ribera de San Cosme.

9:09: Cortes en Av. México-Tenochtitlán, Eje 1 Poniente, Plaza de la República y Ponciano Arriaga.

9:31: Suspensión de carriles centrales de Reforma a la altura del Ángel de la Independencia; alternativas: Circuito Interior y Av. Chapultepec.

A las 9:13, una caravana procedente de San Pablo ingresó a inmediaciones del Monumento a la Revolución. A las 10:10, manifestantes avanzaban sobre Insurgentes Sur a la altura de Liverpool; a las 10:16, sin embargo, OVIAL reportó avance constante sobre esa misma avenida entre Viaducto y Av. Chapultepec.

Importante para quienes salgan por la tarde: Paseo de la Reforma no es una opción confiable en ningún momento del día. Además de los cortes matutinos vinculados al informe, la SSC de la Ciudad de México alertó sobre la afectación vehicular en las inmediaciones del Auditorio Nacional a partir de las 16:00 horas por un evento programado. Las alternativas para esa zona son Av. Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico.

Arena México también generará afectaciones desde las 17:00 horas en Dr. Lavista 189, colonia Doctores. Las rutas alternas sugeridas son Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas y calles como Guanajuato y Zacatecas.

Metrobús también con interrupciones

Las movilizaciones afectaron simultáneamente varias líneas del Metrobús. La Línea 7 operó de manera parcial con ajustes por tramos; en su actualización más reciente reportó servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil la Villa hasta Glorieta Violeta, y suspensión entre Hidalgo y Amajac.

La Línea 4 Ruta Norte suspendió el tramo Buenavista–Bellas Artes; la Línea 4 Ruta Sur operó sin servicio entre Plaza de la República y Glorieta de Colón, y la Línea 3 canceló su tramo de Mina a Balderas, todo por los eventos del día. De forma independiente, la Línea 1 reportó la estación Perisur fuera de servicio en ambos sentidos por mantenimiento.

¿Por qué hay tantas marchas hoy?

La agenda de movilizaciones sociales de la SSC-CDMX para este 31 de mayo registró 13 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, 1 rodada motociclista y 15 eventos de esparcimiento. El grueso de la actividad se concentró en la alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización más numerosa fue la convocada por simpatizantes y militantes de Morena, PT y PVEM para el Monumento a la Revolución, con un aforo previsto de 30,000 personas. Paralelamente, el Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se congregó en el mismo punto para exigir la devolución de los animales del refugio a sus cuidadores.

Otras concentraciones tuvieron lugar en el Zócalo, la Torre Caballito y la Glorieta del Ahuehuete, con causas que van desde demandas de justicia y seguridad hasta actos en defensa de los derechos cannábicos y la situación en Palestina.

También se sumó a las afectaciones viales un evento en Arena México, programado para las 17:00 horas en Dr. Lavista 189, colonia Doctores; las alternativas viales señaladas son Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas y calles aledañas como Guanajuato y Zacatecas.

CT