Informe de Sheinbaum HOY 31 de Mayo: Calles Cerradas y Alternativas Viales

Cierres viales, Metrobús con interrupciones y marchas simultáneas marcan el 31 de mayo en CDMX por el informe de Sheinbaum.

Informe de Sheinbaum HOY 31 de Mayo: Calles Cerradas y Alternativas VialesAsí se ve desde el aire la concentración. Foto: N+

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Cierres y marchas en CDMX por el informe de Sheinbaum. Paseo de la Reforma y Metrobús con interrupciones. Conoce las rutas alternas para moverte sin problemas.

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Calles Cerradas en CDMX por Informe de Claudia Sheinbaum Hoy 31 de Mayo: Lista de Alternativas Viales