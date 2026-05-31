Marchas HOY 31 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Refugio FranciscanoFoto: Cuartoscuro.

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¡Atención CDMX! Hoy 31 de mayo habrá 13 concentraciones y 8 rodadas ciclistas. Planifica tu día con la info de la SSC para evitar retrasos. Descubre más detalles sobre las movilizaciones y eventos.

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