Marchas HOY 31 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 31 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, ocho rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Movilizaciones

Cuauhtémoc

09:00 horas. Mexicanos Unidos al Frente en el Zócalo capitalino, col. Centro Histórico, Plaza de la Constitución. Exigen fortalecimiento de la justicia, seguridad, salud, educación y medio ambiente.

09:00 horas. Nuevo Amanecer Filosófico Mexicano en la Torre Caballito, col. Tabacalera, Av. Paseo de la Reforma No. 10. Expresan inconformidad con la “ajolotización” de la CDMX, proyectos del Mundial y problemas de gestión urbana.

09:00 horas. Comité de Apoyo al Refugio Franciscano en el Monumento a la Revolución, col. Centro, Plaza de la República. Exigen entrega de animales del refugio a sus cuidadores y suspensión de adopciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuarto Día de Marchas y Bloqueos de la CNTE en CDMX

09:30 horas. Simpatizantes y militantes de Morena en el Monumento a la Revolución, col. Centro, Plaza de la República. “Segundo Informe” de la presidenta de México con motivo de avances y resultados de gobierno.

17:00 horas. Comunidad “Gandalf el Rojinegro” en estación Hidalgo del Metro, col. Tabacalera, Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma. Protesta “Metro popular” para exigir movilidad digna.

Tláhuac

09:00 horas. Subdirección de Derechos Humanos de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Tláhuac en la sede de la alcaldía, col. La Asunción, Av. Tláhuac y Nicolás Bravo. Acto “Bandera LGBTQ+” por el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, como conmemoración de la diversidad, el respeto y la igualdad.

Rodadas ciclistas

06:00 horas. Moto Rex Club en Monumento Heriberto Jara, col. Bosque de Chapultepec I Secc., Av. Chapultepec y Av. Constituyentes. Rodada con destino al Santuario del Señor de Chalma.

04:00 horas. Celeriter y Team Mexas en Ángel de la Independencia con destino a Chalma, Estado de México.

08:30 horas. Goth Riders CDMX en Kiosco de la Alameda Central con destino al Ciclotón de la Ciudad de México.

08:30 horas. Ciclotón de la Ciudad de México en Kiosco de la Alameda Central con destino al Ciclotón de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ