Esto Sabemos de los Presuntos Responsables de la Desaparición y Muerte del Hijo de Ceci Flores

Cinco presuntos integrantes de una célula criminal fueron detenidos por presuntamente estar relacionados con la desaparición y muerte de Marco Antonio, hijo de Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

​Los sujetos fueron identificados como Felipe de Jesús, Sergio Elliot, Francisco Javier, Martín y Alán Eduardo, quienes ya enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, asimismo hay una orden de aprehensión más que no se pudo ejecutar por la muerte de otro identificado como Alexis "N".

​Las investigaciones revelaron que en el crimen participaron dos fracciones distintas de un grupo delictivo y tras recopilar las pruebas, se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión el pasado 2 de abril.

Los sospechosos fueron capturados tras un cateo

​La captura de los sospechosos se deriva de un cateo realizado el pasado 25 de marzo, luego de la localización de los restos humanos de la víctima, cuyas pruebas genéticas confirmaron días después que el cuerpo correspondía al hijo de la activista sonorense.

Foto: FGJES

La búsqueda de Marco Antonio inició luego de desaparecer junto a su hermano el 4 de mayo de 2019, en las inmediaciones de Bahía de Kino.