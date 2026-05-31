Esto Sabemos de los Presuntos Responsables de la Desaparición y Muerte del Hijo de Ceci Flores

Cinco hombres presuntamente relacionados con la muerte y desaparición de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores, fueron capturados.

Esto Sabemos de los Presuntos Responsables de la Desaparición y Muerte del Hijo de Ceci FloresFoto: FGJES

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Cinco detenidos por la desaparición y muerte de Marco Antonio, hijo de la activista Ceci Flores. La Fiscalía de Sonora avanza en el caso. Descubre los detalles.

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