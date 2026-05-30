Cuatro Jóvenes Detenidos en Posesión de Droga en Hermosillo, Sonora

Un total de cuatro jóvenes, incluyendo un menor de edad, fueron detenidos en posesión de dosis de presunta cocaína en la colonia Santa Clara de Hermosillo, Sonora.

Cuatro Jóvenes Detenidos en Posesión de Droga en Hermosillo, SonoraFoto: Policía Municipal

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Detenidos en Hermosillo: Cuatro jóvenes con presunta cocaína tras intento de secuestro. La policía intervino rápidamente en la colonia Santa Clara. Más información sobre este caso aquí.

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