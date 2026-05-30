Cuatro Jóvenes Detenidos en Posesión de Droga en Hermosillo, Sonora

Cuatro jóvenes fueron arrestados por policías estatales y municipales por presunto narcomenudeo, luego de que intentaron subir a la fuerza a otro en un vehículo, en la colonia Santa Clara, al sur de Hermosillo.

El perjudicado de 22 años de edad, informó que al no dejar ingresar al automóvil a las personas, estas se retiraron a exceso de velocidad en un par de vehículos sobre la avenida Emiliano Zapata.

A los detenidos se les aseguraron dosis de presunta cocaína

Los oficiales interceptaron las dos unidades tipo sedán, en el bulevar Santa Clara y la carretera México 15 y, al revisar a Marcos Gilberto, Ángel Francisco, Brayan Antonio y un menor, de 24, 20, 28 y 17 años, respectivamente, se les localizó a cada uno 20 unidades de una sustancia con las características similares a la cocaína.

Luego de los hechos, ocurridos a las 4:45 de la tarde del viernes, los 4 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.