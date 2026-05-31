Adolescente Detenido por Intentar Robar un Vehículo y Lesionar a su Dueña en Hermosillo

Un adolescente de 15 años fue detenido luego de intentar robar un vehículo y lesionar a la dueña en la colonia Ley 57 de Hermosillo, Sonora.

Adolescente Detenido por Intentar Robar un Vehículo y Lesionar a su Dueña en HermosilloFoto: Archivo N+

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Intento de robo y agresión en Hermosillo: un menor de 15 años atacó a una mujer al intentar robar su vehículo. La policía lo detuvo poco después.

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