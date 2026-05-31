Adolescente Detenido por Intentar Robar un Vehículo y Lesionar a su Dueña en Hermosillo

Un adolescente de 15 años de edad fue capturado por la policía preventiva luego de intentar robar un vehículo y herir a la dueña, en la colonia ley 57, de hermosillo.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche del sábado, en una vivienda ubicada en la avenida Ocho y calle Reforma, ahí la reportante de 56 años detalló que el menor la lesionó en la mano derecha con una navaja, cuando impidió que se llevará el automóvil.

Posteriormente los elementos municipales encontraron al joven en las calles Reforma y avenida 5, para después presentarlo ante la autoridad investigadora correspondiente.

Sujeto detenido por presuntamente amenazar a su pareja con un arma en Hermosillo

En hechos aislados, Carlos Darío “N”, de 53 años de edad, fue arrestado minutos después de presuntamente amenazar a su pareja con una réplica de arma de fuego, en la colonia Los Bagotes.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:46 de la tarde del jueves, en un domicilio ubicado sobre las calles Salerno y Acacia, donde la víctima, de 49 años, denunció que además fue pateada en diferentes partes del cuerpo y jaloneada del cabello.