¿A Qué Hora Sale la Lista de Convocados de México para el Mundial 2026? Hoy la Anuncian

Este domingo 31 de mayo sale la lista de Javier Aguirre con los convocados de la Selección mexicana para el Mundial 2026

A esta hora se dará a conocer la lista de convocados de México para el Mundial 2026.Foto: Getty Images | Archivo
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