¿A Qué Hora Sale la Lista de Convocados de México para el Mundial 2026? Hoy la Anuncian

Después de ganar el partido amistoso contra Australia, este domingo 31 de mayo sale la lista de convocados de México para el Mundial 2026, por eso acá te decimos a qué hora podrían anunciar la convocatoria de la Selección mexicana, con los 26 jugadores llamados por Javier Aguirre para la justa en Norteamérica.

Desde hace varias semanas conocidos a todos los seleccionados mexicanos que fueron considerados para entrar en la convocatoria final. En aquella prelista de 55 futbolistas, Javier Aguirre deberá recortarla a solamente 26 jugadores, mismos que buscarán superar la barrera del quinto partido en la próxima justa mundialista

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¿A qué hora sale la lista de convocados de México Mundial 2026?

De acuerdo con TUDN, lista de Javier Aguirre será dada a conocer durante la tarde de este domingo 31 de mayo, en las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana. No hay un horario oficial, pero la hora límite para conocer a los 26 convocados es a las 23:59 horas de hoy.

La convocatoria de México podría salir antes o incluso después, pues la fecha límite para enviarla a la FIFA es este lunes 1 de junio.

Después de la victoria por la mínima contra Australia, “El Vasco” Aguirre señaló que la lista sale de forma oficial, en conjunto con la FIFA “el lunes sale a las 11” de la mañana, pero el anuncio en redes sociales será este domingo.

¿Cuándo es el último partido amistoso con los 26 convocados para el Mundial 2026?

Una vez que se de a conocer la convocatoria de la Selección mexicana, Javier Aguirre va a tener un último juego de preparación antes de que la inauguración de la Copa del Mundo. México ese enfrenta a Serbia el jueves 4 de junio 2026, ahí veremos a los 26 convocados y el once más cercano que jugará contra Sudáfrica.

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