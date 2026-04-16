Activan Alerta Amber por la Desaparición del Menor Alberto Ayala Ruiz en San Luis Potosí

Un menor de 11 años se encuentra en calidad de no localizado en San Luis Potosí, por lo que la Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber para dar con su paradero.

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¿Dónde se vio por última vez el menor?

Se trata de Alberto Ayala Ruiz, quien fue visto por última vez el pasado 5 de abril en el fraccionamiento Letto, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

De acuerdo con las autoridades, existe el riesgo de que la integridad del menor pueda verse vulnerada ante la posible comisión de algún delito, por lo que se intensificaron las labores de búsqueda.

La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a localizarlo, la reporten de inmediato a las autoridades correspondientes.

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