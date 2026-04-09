Festival Pulso GNP 2026 en Querétaro; ¿Qué Artistas se Presentarán?

El festival Pulso GNP confirmó su regreso a Querétaro para este 2026, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de la región del Bajío.

De acuerdo con la información oficial, el evento se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, recinto que nuevamente será sede de este encuentro que reúne a miles de asistentes.

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Revelan Cartel del Pulso GNP 2026. Instagram: pulsognp

¿Qué artistas estarán en el Pulso GNP 2026?

El cartel reúne talento internacional, bandas icónicas del rock mexicano y propuestas emergentes. Entre los artistas confirmados destacan:

Robbie Williams

Caifanes

Deorro

DLD

Enjambre

Bruses

Fobia

José Madero

Kevin Kaarl

La Texana

La Gusana Ciega

Los Claxons

Malcriada

NSQK

Orqueska

Travis

Kevins & Maykky

Electrify

¿Cuándo salen a la venta los boletos y cómo comprarlos?

Si planeas asistir, toma nota: las entradas estarán disponibles a través de la plataforma eticket.

La preventa arrancará el 14 de abril a partir de las 11:00 horas, con la opción de pagar hasta a 3 meses sin intereses.

Por su parte, la venta general iniciará el 15 de abril a la misma hora, permitiendo la compra con cualquier forma de pago.

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