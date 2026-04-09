Inicio Queretaro Festival Pulso GNP 2026 en Querétaro; ¿Qué Artistas se Presentarán?

Festival Pulso GNP 2026 en Querétaro; ¿Qué Artistas se Presentarán?

|

Redacción: N+

-

El Pulso GNP 2026 contará con artistas internacionales, bandas consolidadas del rock mexicano y talentos emergentes, entre los que destacan Robbie Williams, Caifanes, Travis, Deorro, Enjambre y más.

Anuncian Artistas del Pulso GNP en Querétaro

Anuncian Artistas del Pulso GNP en Querétaro. Foto: N+

COMPARTE:

El festival Pulso GNP confirmó su regreso a Querétaro para este 2026, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de la región del Bajío.

De acuerdo con la información oficial, el evento se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, recinto que nuevamente será sede de este encuentro que reúne a miles de asistentes.

Noticia Relacionada: Llegará el Festival de Comunidades con Temática de Mundial 2026 en Querétaro

Revelan Cartel del Pulso GNP 2026. Instagram: pulsognp

 

¿Qué artistas estarán en el Pulso GNP 2026?

El cartel reúne talento internacional, bandas icónicas del rock mexicano y propuestas emergentes. Entre los artistas confirmados destacan:

  • Robbie Williams
  • Caifanes
  • Deorro
  • DLD
  • Enjambre
  • Bruses
  • Fobia
  • José Madero
  • Kevin Kaarl
  • La Texana
  • La Gusana Ciega
  • Los Claxons
  • Malcriada
  • NSQK
  • Orqueska
  • Travis
  • Kevins & Maykky
  • Electrify

¿Cuándo salen a la venta los boletos y cómo comprarlos?

Si planeas asistir, toma nota: las entradas estarán disponibles a través de la plataforma eticket.

La preventa arrancará el 14 de abril a partir de las 11:00 horas, con la opción de pagar hasta a 3 meses sin intereses.

Por su parte, la venta general iniciará el 15 de abril a la misma hora, permitiendo la compra con cualquier forma de pago.

Historias Recomendadas:

Conciertos en México
Inicio Queretaro Cartelera festival pulso gnp 2026 queretaro que artistas estaran autodromo lineup completo