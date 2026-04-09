Festival Pulso GNP 2026 en Querétaro; ¿Qué Artistas se Presentarán?
Redacción: N+
El Pulso GNP 2026 contará con artistas internacionales, bandas consolidadas del rock mexicano y talentos emergentes, entre los que destacan Robbie Williams, Caifanes, Travis, Deorro, Enjambre y más.
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El festival Pulso GNP confirmó su regreso a Querétaro para este 2026, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de la región del Bajío.
De acuerdo con la información oficial, el evento se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, recinto que nuevamente será sede de este encuentro que reúne a miles de asistentes.
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¿Qué artistas estarán en el Pulso GNP 2026?
El cartel reúne talento internacional, bandas icónicas del rock mexicano y propuestas emergentes. Entre los artistas confirmados destacan:
- Robbie Williams
- Caifanes
- Deorro
- DLD
- Enjambre
- Bruses
- Fobia
- José Madero
- Kevin Kaarl
- La Texana
- La Gusana Ciega
- Los Claxons
- Malcriada
- NSQK
- Orqueska
- Travis
- Kevins & Maykky
- Electrify
¿Cuándo salen a la venta los boletos y cómo comprarlos?
Si planeas asistir, toma nota: las entradas estarán disponibles a través de la plataforma eticket.
La preventa arrancará el 14 de abril a partir de las 11:00 horas, con la opción de pagar hasta a 3 meses sin intereses.
Por su parte, la venta general iniciará el 15 de abril a la misma hora, permitiendo la compra con cualquier forma de pago.
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