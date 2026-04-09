Llegará el Festival de Comunidades con Temática de Mundial 2026 en Querétaro

Más de 60 mil visitantes se proyectan para la edición “pambolera” del Festival de Comunidades Extranjeras, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Bicentenario.

La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz, informó que en esta edición participarán 91 expositores, quienes ofrecerán gastronomía, artesanías y productos representativos de distintas culturas, además de más de 30 productores locales.

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¿Qué costo tendrá el acceso?

El acceso al parque tendrá un costo de 70 pesos, con entrada gratuita para menores de tres años, adultos mayores y personas con discapacidad. Las autoridades recomendaron adquirir los boletos de manera digital para agilizar el ingreso.

La funcionaria destacó que, debido a las condiciones climáticas, se instalarán carpas para proteger a los visitantes tanto del sol como de la lluvia, garantizando una experiencia más cómoda durante el evento.

En esta edición, la distribución de los stands será temática, inspirada en el formato del Mundial de fútbol, por lo que los espacios estarán organizados por grupos en lugar de continentes.

Además, el festival contará con actividades deportivas como torneos de fútbol tipo “uruguayito”, espectáculos relacionados con este deporte y la presencia de exfutbolistas reconocidos.

La inauguración está programada para el 30 de abril a las 17:00 horas, mientras que la clausura se realizará el 3 de mayo a las 18:30 horas.

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