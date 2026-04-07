Mueren 14 Gatitos por Panleucopenia Felina en San Juan del Río y Tequisquiapan

La panleucopenia felina ha provocado la muerte de 14 gatitos menores de dos meses en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan en lo que va del año, situación que ha generado preocupación entre veterinarios y dueños de mascotas.

De acuerdo con la veterinaria Adriana Cardoso Guerrero, en total se han registrado 23 casos confirmados de esta enfermedad, la cual afecta principalmente a gatos jóvenes debido a que su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo.

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¿Cuáles son los síntomas de panleucopenia?

La especialista explicó que la panleucopenia felina puede presentarse con síntomas como vómito, diarrea, fiebre y pérdida de apetito, y su evolución puede ser rápida, llegando a causar la muerte en pocas horas si no se atiende de manera oportuna.

Asimismo, advirtió que incluso los gatos que permanecen dentro del hogar pueden contagiarse, ya que el virus puede transportarse a través de ropa, calzado u objetos contaminados.

Ante este panorama, veterinarios hicieron un llamado a la población a reforzar medidas de higiene, así como a vacunar y esterilizar a sus mascotas, además de estar atentos a cualquier síntoma para acudir de inmediato con un especialista.

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