Alberto “N” es Investigado por Presunto Caso de Violencia Familiar en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que inició una carpeta de investigación en contra de Alberto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

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¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, en la capital potosina, donde presuntamente se registró una agresión tras una discusión.

El imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal, luego de que la víctima solicitara auxilio a través de un reporte, lo que permitió la intervención inmediata de las autoridades.

Posteriormente, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde el Ministerio Público integra la carpeta de investigación correspondiente.

Será la autoridad judicial la que determine la situación legal del imputado durante la audiencia inicial.

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