Dejan Cabeza de Vaca con Mensaje Frente a Iglesia en San Luis Potosí; Esto Sabemos

Feligreses de la iglesia de El Santuario, ubicada sobre la Calzada de Guadalupe en la capital potosina, se llevaron un gran susto al encontrar la cabeza de una vaca frente al templo.

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¿Qué se sabe del hallazgo?

El hallazgo sorprendió a quienes acudían al lugar, y en la cabeza del animal se encontraba un mensaje, cuyo contenido aún no ha sido revelado por las autoridades.

Personal de la iglesia retiró la cabeza de inmediato para resguardar la seguridad de los fieles y evitar disturbios. Hasta el momento se desconoce el motivo detrás de este hecho, por lo que las autoridades locales investigan el caso.

La iglesia hizo un llamado a la calma entre los feligreses y reiteró su compromiso de mantener la seguridad en el recinto.

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