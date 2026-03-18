¿Cuándo y Dónde Será la Procesión del Silencio 2026 en SLP?; Horarios y Más

La tradicional Procesión del Silencio se llevará a cabo el Viernes Santo en San Luis Potosí, uno de los eventos más representativos de la Semana Santa en el país.

Te Podría Interesar: María León Ofrecerá Concierto Gratis en Festival Equinoccio 2026 de Corregidora, Querétaro

¿Cuál será el horario y de dónde saldrá la procesión?

El recorrido iniciará a las 20:00 horas desde el Templo del Carmen y avanzará por las principales calles del primer cuadro de la ciudad, con una duración estimada de entre dos y tres horas.

De acuerdo con la organización Tradiciones Fotocinas, se prevé la participación de más de 30 cofradías y alrededor de 2 mil integrantes, quienes recorrerán el trayecto con vestimenta tradicional y acompañados de imágenes religiosas, en una de las manifestaciones más solemnes de la fe católica.

Se instalarán sillas en diferentes puntos del Centro Histórico de SLP

Para esta edición, se contempla la instalación de más de 4 mil sillas a lo largo de la ruta, distribuidas en distintos puntos del Centro Histórico para facilitar la asistencia del público.

El evento es considerado uno de los más importantes de la Semana Santa en México, con la presencia de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, autoridades estatales informaron que se implementará un operativo especial de seguridad y movilidad, con el objetivo de atender la alta concentración de personas que se registra cada año durante esta procesión.

Historias Recomendadas: