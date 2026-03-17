Abre UTEQ Registro para Estudiantes de Nuevo Ingreso 2026 en Querétaro

La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) anunció la apertura de su convocatoria para nuevo ingreso, la cual estará vigente del 11 al 30 de abril, periodo en el que se espera una alta participación de aspirantes interesados en integrarse a la institución.

El rector, Luis Armando Pantoja, informó que como parte del proceso de acercamiento con futuros estudiantes, se realiza cada semana la actividad “Experiencia UTEQ”, donde los jóvenes pueden conocer la oferta educativa, así como las instalaciones, laboratorios y talleres de la universidad.

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¿Cuándo es la Experiencia UTEQ?

“Todos los miércoles a las 10 de la mañana se lleva a cabo la Experiencia UTEQ, que es un recorrido por cada uno de los laboratorios y talleres para que conozcan cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje”, explicó.

Durante este periodo, la institución prevé recibir alrededor de 3 mil 200 solicitudes, de las cuales se contempla aceptar a cerca de 2 mil 700 estudiantes, lo que permitirá consolidar su crecimiento académico.

Actualmente, la UTEQ cuenta con una matrícula aproximada de 6 mil 600 alumnos y ofrece 15 programas educativos, distribuidos en 11 ingenierías y 4 licenciaturas.

¿Cual es la oferta educativa que ofrece la UTEQ?

Entre las ingenierías destacan áreas como Mecatrónica, Tecnologías de la Información, Logística, Energía, Mecánica, Nanotecnología y Semiconductores, mientras que en licenciaturas se ofrecen programas en Negocios, Administración, Educación en el Idioma Inglés y Contaduría.

Apoyos y becas

La universidad también promueve diversos esquemas de becas y apoyos para facilitar el acceso a la educación superior, por lo que autoridades invitaron a las y los interesados a participar en la convocatoria y conocer las oportunidades académicas disponibles.

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