Accidente en la México–Querétaro Deja a Conductor Atrapado Entre los Fierros

Un fuerte accidente entre un camión materialista y un camión de transporte de personal dejó a un conductor prensado la mañana de este martes en la autopista México–Querétaro, a la altura del kilómetro 163, en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de San Juan del Río.

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¿Qué es lo que se sabe del accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del camión materialista presuntamente huyó del lugar tras el impacto, mientras que el conductor del transporte de personal, quien viajaba solo, quedó atrapado entre los fierros de la unidad.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes realizaron maniobras para liberar al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

El percance generó carga vehicular en la zona, por lo que elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, implementaron un operativo para controlar el tránsito y retirar las unidades involucradas.

Autoridades correspondientes realizaron las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

Accidente en San Juan del Río deja un muerto y cuatro heridos

Una mujer perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de que una camioneta cayera desde aproximadamente cinco metros en la rampa de frenado del acceso al municipio de San Juan del Río, la tarde de este lunes.

De acuerdo con reportes preliminares, la conductora presuntamente se confundió al ingresar al municipio y tomó la rampa sin percatarse de que el camino terminaba, lo que provocó la caída del vehículo.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, Caminos y Puentes Federales, Protección Civil y el Centro de Regulación de Urgencias Médicas, quienes brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital.

En tanto, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Querétaro tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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