Hombre Agrede a Mujer y Escapa Pensando que le Quitó la Vida en SLP; Ya fue Detenido

Un hombre que ingresó a la casa de una mujer para atacarla con un arma blanca hasta casi matarla fue detenido en San Luis Potosí.

El hecho se presentó cuando el sujeto ingresó al domicilio de la víctima irrumpiendo en su habitación. Después el hombre amenazó a la mujer y le ocasionó diversas lesiones en la parte superior de su cuerpo, además de provocarle afectaciones físicas y psicológicas. Tras la agresión el sujeto se retiró del lugar al pensar que le había quitado la vida.

Noticia Relacionada: Hombre Muere Tras Fuerte Riña en El Marqués, Querétaro

¿Qué delito se le imputa a Manuel N. tras la investigación de los agentes fiscales?

Agentes fiscales integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión correspondiente por el delito de tentativa de feminicidio en contra de Manuel N. Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación en calles del fraccionamiento Esmeralda.

De acuerdo con datos oficiales, de enero a la fecha se reportan en San Luis Potosí 4 muertes violentas de mujeres, de las cuales dos han sido catalogadas por la Fiscalía como feminicidios, mientras que los otros dos casos se catalogaron como homicidio al tener un móvil distinto relacionado presuntamente con actos de la delincuencia organizada.

Dentro de los 4 casos existen 3 sujetos que fueron detenidos por cometer presuntamente estos hechos. En los 2 feminicidios correspondían a parejas de las víctimas.

Historias Recomendadas: