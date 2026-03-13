Hombre Muere Tras Fuerte Riña en El Marqués, Querétaro

Un hombre perdió la vida la mañana de este viernes tras una riña registrada al interior de un domicilio en el fraccionamiento La Pradera, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con reportes, vecinos de la calle Cobaya alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 9-1-1 luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego provenientes de una vivienda de la zona.

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¿Qué es lo que se sabe del caso?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, donde localizaron a un hombre con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos que arribaron al lugar brindaron atención al afectado; sin embargo, tras realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, autoridades señalaron que el hecho habría derivado de una riña al interior del inmueble.

La zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

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