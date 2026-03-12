Queretanos Narran lo que Vivieron Atrapados en Dubai por Conflicto de Medio Oriente

Tras días de incertidumbre y miedo, 56 queretanos que se encontraban en Dubái lograron regresar a casa luego de quedar varados durante los ataques registrados en la región del Medio Oriente.

Entre los momentos de mayor angustia estuvo el de María Urtiaga, quien aguardaba con gran preocupación noticias de su hija Sandra Urtiaga, que se encontraba en esa ciudad durante los bombardeos. Durante varios días, la madre permaneció pendiente del teléfono celular y sin poder dormir, temiendo por la seguridad de su hija.

Noticia Relacionada: ¿Qué se Sabe de los Queretanos se Encuentran Atrapados en el Conflicto de Medio Oriente?

¿Qué es lo que vivieron los queretanos en Dubai?

De acuerdo con el testimonio de la familia, los ataques alcanzaron distintas zonas de la ciudad, incluyendo áreas cercanas a hoteles y al aeropuerto, lo que obligó a los turistas a permanecer resguardados dentro de sus alojamientos sin poder salir.

Margarita Manzo, madre de Sandra Urtiaga, relató la angustia que vivió durante esos días al no saber si volvería a ver a su hija.

“Imagínese, yo sentía que no la iba a volver a ver. Estaba en un estado de nervios terrible, no dormía y estaba pendiente del celular”, expresó.

Estuvieron once días resguardados

Por su parte, Sandra Urtiaga relató que ella y otros viajeros permanecieron alrededor de once días en Dubái sin poder salir de su hotel, mientras escuchaban los estruendos provocados por los ataques.

“Horrible, horrible, lo único que quería era estar en casa. Escuchábamos lo que pasaba y nos tocó ver los misiles caer”, señaló al recordar la experiencia.

Tras las gestiones del gobierno de Querétaro y el apoyo de embajadas mexicanas, los 56 queretanos fueron trasladados primero a Madrid, desde donde abordaron un vuelo que los llevó de regreso a territorio mexicano.

La repatriación se realizó de forma escalonada por motivos de seguridad, lo que prolongó la incertidumbre de los viajeros mientras esperaban su turno para salir.

Entre los repatriados también se encuentra Andrea, quien durante los días de crisis temió no volver a ver a sus seres queridos, pero hoy celebra el haber regresado con vida a Querétaro junto a los demás queretanos que vivieron esta experiencia.

Historias Recomendadas: