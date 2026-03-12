Anuncian Nueva Edición 2026 de la Ruta Religiosa “Constructores de Paz” en Querétaro

Este año se volverá a realizar en Querétaro el recorrido de la ruta religiosa “Constructores de Paz”, en el que diferentes templos de la entidad recibirán reliquias de santos para su veneración por parte de los fieles.

La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, informó que durante la edición de 2025 se registró la asistencia de 75 mil personas, quienes participaron en 550 horas de actividades relacionadas con la veneración de las reliquias.

Este año la Iglesia espera reunir a más feligreses

Detalló que, de ese total, 25 mil personas acudieron a los templos ubicados en las siete delegaciones de la capital queretana, mientras que alrededor de 30 mil visitaron la catedral y el templo de Templo de San Felipe Neri.

Además, señaló que en el municipio de Querétaro se recibieron cerca de 300 mil feligreses, lo que representa aproximadamente entre el 5 y el 7 por ciento del turismo religioso que llega a la ciudad.

Para esta nueva edición se sumarán también los municipios de Corregidora, El Marqués y Colón, cuyos templos también recibirán algunas de las reliquias durante el recorrido.

Las autoridades informaron que la gira de las reliquias iniciará después de la Semana Santa, debido a que este periodo es uno de los más importantes para la comunidad católica.

