María León Ofrecerá Concierto Gratis en Festival Equinoccio 2026 de Corregidora, Querétaro

El municipio de Corregidora realizará el Festival Equinoccio 2026 del 14 al 16 de marzo en la Plaza Gran Cué, con un programa cultural, artístico y recreativo dirigido a toda la familia. El evento, que tendrá como escenario la pirámide de El Pueblito, busca fortalecer las tradiciones y promover la convivencia en el marco de la llegada de la primavera.

Te Podría Interesar: Se Cumplen 4 Años del Histórico Momento de Violencia en el Partido Gallos vs Atlas en Querétaro

¿Qué actividades están programadas para el sábado 14 de marzo?

Las actividades iniciarán a las 16:00 horas con la apertura del bazar y área de comida. Durante la jornada habrá make up station, caricaturista y la tradicional ceremonia de tambores a cargo de AC Tah.

El programa continuará con la participación de un DJ y un espectáculo de videomapping proyectado sobre la pirámide. El concierto estelar estará a cargo de María León a las 21:30 horas, y el cierre del día será a las 23:00 horas.

¿Qué actividades están programadas para domingo 15 de marzo?

El festival comenzará a las 11:30 horas con la recepción para la clase de yoga, que se impartirá de 12:00 a 13:00 horas. Por la tarde habrá mini juegos infantiles, bazar, caricaturista y presentaciones intermitentes de DJ y AC Tah.

Entre las actividades destacadas se encuentra la ceremonia de cacao de 19:00 a 20:00 horas, seguida de un espectáculo de videomapping a las 21:00 horas. La jornada concluirá a las 22:00 horas.

¿Qué actividades están programadas lunes 16 de marzo?

El último día iniciará a las 11:30 horas con recepción para la clase de yoga. También habrá juegos infantiles, bazar, food trucks y caricaturista.

El festival cerrará oficialmente con un espectáculo de videomapping de 18:30 a 19:00 horas.

El Festival Equinoccio 2026 se consolida como una de las celebraciones más representativas del municipio, combinando tradición, cultura y entretenimiento en uno de los espacios históricos más emblemáticos de Corregidora.

Historias Recomendadas: