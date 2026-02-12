Pasear a tu Perro Sin Correa en Querétaro Puede Costarte una Multa: ¿De Cuánto es?

La Secretaría de Bienestar Animal informó que se han impuesto alrededor de 80 multas a propietarios de mascotas por mantener a sus animales en la vía pública sin correa, una falta considerada sancionatoria dentro del reglamento municipal.

¿Cuánto cuesta una multa por traer tu perro sin correa en Querétaro?

De acuerdo con la titular del área, Lennyz Meléndez Chacón, las sanciones económicas van de 2,500 a 3,000 pesos. Señaló que este tipo de reportes son atendidos en coordinación con la Guardia Cívica, ya que se trata de situaciones recurrentes relacionadas con la seguridad y la convivencia en espacios públicos.

Asimismo, indicó que se refuerza la atención a denuncias por maltrato animal, con un promedio de 15 reportes diarios, los cuales son atendidos en un plazo menor a 24 horas. Actualmente, existen siete carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado por este tipo de casos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir con el reglamento y reportar cualquier situación que represente riesgo o maltrato para los animales.

