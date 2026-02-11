Estos son los Puntos de Vacunación para Sarampión en Querétaro; Horarios y Módulos
Redacción: N+
El IMSS en Querétaro habilitó diversos puestos de vacunación en zonas de alta afluencia del estado como plazas comerciales, supermercados y el Centro Histórico.
COMPARTE:
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro habilitó diversos puestos de vacunación en distintos puntos del estado como parte de la estrategia para ampliar la cobertura preventiva entre la población.
Noticia Relacionada: ¿Dónde Vacunarse Contra el Sarampión en Querétaro? Este es el Módulo Activo en Plaza de Armas
¿Cuáles son los puntos de vacunación en Querétaro?
Centro Histórico: Alameda Hidalgo
Transporte: Central Camionera
Plazas y supermercados:
- Aurrera Satélite
- Soriana Sendero
- Walmart Bernardo Quintana
- Sam’s Club Plaza de Toros
- Plaza Portal
- Plaza Antea
- Fresko Juriquilla
- Mega Cimatario
- Chedraui Selecto
- Plaza Puerta Victoria
¿En qué horarios están disponibles?
Los horarios de atención varían según el punto, pero en su mayoría operan de 9:00 a 15:00 horas, mientras que algunos módulos abren desde las 8:00 de la mañana o extienden el servicio hasta las 17:00 horas, incluidos fines de semana.
Autoridades del IMSS recomendaron a la población acudir al módulo más cercano para completar esquemas de vacunación, especialmente en temporada invernal, cuando se incrementan las enfermedades respiratorias.
Historias Recomendadas: