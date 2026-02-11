Estos son los Puntos de Vacunación para Sarampión en Querétaro; Horarios y Módulos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro habilitó diversos puestos de vacunación en distintos puntos del estado como parte de la estrategia para ampliar la cobertura preventiva entre la población.

¿Cuáles son los puntos de vacunación en Querétaro?

Centro Histórico: Alameda Hidalgo

Transporte: Central Camionera

Plazas y supermercados:

Aurrera Satélite

Soriana Sendero

Walmart Bernardo Quintana

Sam’s Club Plaza de Toros

Plaza Portal

Plaza Antea

Fresko Juriquilla

Mega Cimatario

Chedraui Selecto

Plaza Puerta Victoria

¿En qué horarios están disponibles?

Los horarios de atención varían según el punto, pero en su mayoría operan de 9:00 a 15:00 horas, mientras que algunos módulos abren desde las 8:00 de la mañana o extienden el servicio hasta las 17:00 horas, incluidos fines de semana.

Autoridades del IMSS recomendaron a la población acudir al módulo más cercano para completar esquemas de vacunación, especialmente en temporada invernal, cuando se incrementan las enfermedades respiratorias.

