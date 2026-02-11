¿Dónde Vacunarse Contra el Sarampión en Querétaro? Este es el Módulo Activo en Plaza de Armas

Desde tempranas horas se registra una alta afluencia de personas en el módulo de vacunación instalado en Plaza de Armas, donde ciudadanos acuden principalmente para aplicarse la vacuna contra el sarampión, ante el temor de un posible brote de la enfermedad.

¿Cuáles son los horarios de atención en módulo de plaza de armas en Querétaro?

El punto de atención opera de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 13:30 horas, y ofrece la aplicación gratuita de vacunas contra sarampión, neumococo, influenza y COVID-19.

¿Quiénes pueden aplicarse la vacuna de Sarampión?

En el caso del sarampión, la vacuna está dirigida a personas menores de 49 años, especialmente a quienes no cuentan con cartilla de vacunación o no recuerdan si recibieron el esquema completo.

La respuesta de la población ha sido positiva, ya que desde temprano se forman filas para recibir la dosis, siendo la vacuna contra el sarampión la más solicitada en este módulo.

La aplicación de estas vacunas se realiza en un contexto de alerta sanitaria, luego de que nueve estados del país se mantienen en vigilancia epidemiológica por la posible propagación del virus del sarampión.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a acudir a este módulo de vacunación como medida preventiva, con el objetivo de fortalecer la protección comunitaria y evitar contagios.

