UAQ Abre Convocatoria para Derecho, Criminología y Ciencias de la Seguridad en Querétaro

Si estás por concluir la preparatoria y buscas continuar tus estudios profesionales, esta información te interesa. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) abrió su convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo julio–diciembre 2026, con opciones académicas en Derecho, Criminología y Ciencias de la Seguridad, disponibles en distintos campus del estado.

¿En qué fecha se podrá recibir la ficha de inscripción?

El registro para obtener ficha de inscripción estará abierto hasta el 12 de febrero de 2026, por lo que las y los aspirantes deben realizar este trámite en tiempo y forma a través de la plataforma institucional.

Posteriormente, la carga de documentos se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero, mientras que la etapa introductoria se desarrollará del 21 de febrero al 21 de marzo, como parte del proceso de selección.

¿De que trata cada carrera?

La Licenciatura en Derecho está orientada a la formación de profesionistas capaces de aplicar, interpretar y mejorar el marco legal, con un enfoque en la justicia y el servicio público.

La Licenciatura en Criminología ofrece un plan de estudios enfocado en el análisis de los fenómenos de violencia, su detección, prevención y atención.

Por su parte, la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad se centra en la protección y salvaguarda de las personas dentro de un contexto social amplio, con rutas formativas en seguridad, gestión de riesgos y protección.

¿En que campus estarán disponibles?

La cobertura académica es regional. Derecho se imparte en los campus Centro Universitario Cerro de las Campanas, San Juan del Río, Amealco, Cadereyta y Jalpan.

Criminología está disponible en las sedes Aeropuerto y San Juan del Río, mientras que Ciencias de la Seguridad se ofrece en Centro Universitario.

Para conocer a detalle los requisitos, etapas del proceso y costos, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 442 171 92 13, al teléfono 442 192 12 00, extensión 5637, o consultar el sitio oficial de la Facultad de Derecho de la UAQ.

