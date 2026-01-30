Arranca Programa de Escuelas de Tiempo Completo en Querétaro; ¿A Partir de Cuándo?

La Coordinadora General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que a partir del próximo 3 de febrero iniciará el programa de Escuelas de Tiempo Completo en la entidad.

¿Cuál es su objetivo principal?

La titular de la USEBEQ detalló que el esquema se implementará en 327 planteles educativos, los cuales contarán con horario ampliado, con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia que trabajan, así como reforzar los aprendizajes de niñas y niños.

Señaló que las familias ya fueron informadas sobre la ampliación de horarios y que, a partir de la fecha señalada, los estudiantes permanecerán más tiempo en las escuelas para fortalecer su formación académica.

Quintanar Mejía recordó que, a nivel federal, el programa enfrentó una reducción presupuestal de 180 millones de pesos, lo que representó un reto importante para su operación. No obstante, destacó que gracias a los esfuerzos del gobierno estatal y del sector educativo, el programa logró mantenerse vigente en Querétaro.

Finalmente, reiteró el compromiso de la USEBEQ y del Gobierno del Estado para continuar impulsando programas que beneficien la educación básica, pese a las limitaciones presupuestales.

