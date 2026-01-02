¿Habrá Incremento en el Predial en Querétaro?; Precios, Dónde Pagar y Más

El municipio de Querétaro ha recaudado 14 millones 92 mil pesos por el pago de más de 6 mil 750 claves catastrales, informó el secretario de Finanzas municipal, Carlos León González.

Nota Relacionada: ¿Habrá Aumento en el Precio del Transporte Público en Querétaro en 2026?; Esto Sabemos

Alta participación desde el primer día

El primer contribuyente realizó su pago al minuto 7 del 1 de enero, y desde entonces continúan los trámites tanto en módulos físicos como en plataformas digitales habilitadas en las siete delegaciones y en Centro Cívico.

Para el mes de enero, se prevé el pago de 273 mil claves catastrales de un total de 400 mil vigentes, lo que permitiría alcanzar el 70% de la recaudación estimada, y cerca del 80% durante el primer trimestre del año.

¿Habrá incremento del impuesto predial en Querétaro?

Las autoridades reiteraron que no hubo incremento en el impuesto predial, por lo que las y los contribuyentes pagarán lo mismo que el año anterior.

En el caso de pensionados, jubilados y adultos mayores, el pago es de 1.25 UMAs, equivalente actualmente a 141 pesos.

Seguro incluido para vivienda, comercio y mascotas

Quienes ya realizaron su pago cuentan con acceso al seguro de vivienda, comercio y mascotas, el cual cubre incendios, fenómenos hidrometeorológicos, robo y responsabilidad civil.

La póliza podrá descargarse a partir del 10 de febrero en la página oficial del municipio.

Opciones y horarios para pagar

El pago puede realizarse de forma:

Presencial , en las siete delegaciones y Centro Cívico Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas Sábados: 8:00 a 13:00 horas

En línea , a través de la página del municipio o del gobierno del estado

Vía WhatsApp, al número 442 471 8956, de manera segura y rápida

Además, se cuenta con unidades Recaudamóvil en Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores y Epigmenio González, donde se registra la mayor afluencia de contribuyentes.

El municipio invitó a la población a aprovechar los descuentos, el seguro y los más de 900 puntos de pago disponibles, con el fin de evitar filas y cumplir oportunamente con esta obligación fiscal.

Historias Recomendadas: