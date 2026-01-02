¿Habrá Incremento en el Predial en Querétaro?; Precios, Dónde Pagar y Más
El municipio de Querétaro inició la recaudación del impuesto predial con diversos puntos y modalidades de pago, tanto presenciales como digitales.
El municipio de Querétaro ha recaudado 14 millones 92 mil pesos por el pago de más de 6 mil 750 claves catastrales, informó el secretario de Finanzas municipal, Carlos León González.
Alta participación desde el primer día
El primer contribuyente realizó su pago al minuto 7 del 1 de enero, y desde entonces continúan los trámites tanto en módulos físicos como en plataformas digitales habilitadas en las siete delegaciones y en Centro Cívico.
Para el mes de enero, se prevé el pago de 273 mil claves catastrales de un total de 400 mil vigentes, lo que permitiría alcanzar el 70% de la recaudación estimada, y cerca del 80% durante el primer trimestre del año.
¿Habrá incremento del impuesto predial en Querétaro?
Las autoridades reiteraron que no hubo incremento en el impuesto predial, por lo que las y los contribuyentes pagarán lo mismo que el año anterior.
En el caso de pensionados, jubilados y adultos mayores, el pago es de 1.25 UMAs, equivalente actualmente a 141 pesos.
Seguro incluido para vivienda, comercio y mascotas
Quienes ya realizaron su pago cuentan con acceso al seguro de vivienda, comercio y mascotas, el cual cubre incendios, fenómenos hidrometeorológicos, robo y responsabilidad civil.
La póliza podrá descargarse a partir del 10 de febrero en la página oficial del municipio.
Opciones y horarios para pagar
El pago puede realizarse de forma:
-
Presencial, en las siete delegaciones y Centro Cívico
-
Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas
-
Sábados: 8:00 a 13:00 horas
-
-
En línea, a través de la página del municipio o del gobierno del estado
-
Vía WhatsApp, al número 442 471 8956, de manera segura y rápida
Además, se cuenta con unidades Recaudamóvil en Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores y Epigmenio González, donde se registra la mayor afluencia de contribuyentes.
El municipio invitó a la población a aprovechar los descuentos, el seguro y los más de 900 puntos de pago disponibles, con el fin de evitar filas y cumplir oportunamente con esta obligación fiscal.
