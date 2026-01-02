¿Se Sintió el Sismo de Hoy 2 de Enero 2026 en Querétaro?; Esto Sabemos

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que no se han recibido reportes de percepción ni afectaciones tras el sismo registrado este viernes, el cual fue perceptible en entidades como la Ciudad de México, Guerrero y otros estados del país.

La dependencia señaló que, luego del registro del movimiento telúrico, se activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y comunicación con las coordinaciones municipales de Protección Civil, con el objetivo de verificar posibles incidentes en el territorio queretano.

¿Se han registrado incidentes mayores por el sismo?

Hasta el momento, no se reportan daños materiales, personas lesionadas ni situaciones de riesgo relacionadas con este fenómeno natural. No obstante, las autoridades mantienen una supervisión constante en los 18 municipios del estado como parte de las acciones preventivas.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

¿Qué informó Protección Civil en Querétaro sobre posibles daños por el sismo registrado?

En la capital queretana no hubo afectaciones por el sismo con magnitud de 6.5 que se registró este viernes por la mañana en el municipio de San Marcos en el estado de Guerrero, confirmó el titular de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana.

Explicó que el epicentro fue en una locación muy lejana a Querétaro, además de recalcar que no hubo percepción de movimiento, sin embargo, el movimiento de la tierra que pudieran registrar los sismógrafos que están a cargo del área de geociencias de la UNAM.

“No generó ninguna afectación, no tenemos el reporte de alguna afectación en el municipio de Querétaro; es importante que si alguien percibió algo o ve alguna anomalía en su domicilio o edificio, nos lo pueda reportar y de manera inmediata podemos acudir a valorar cualquier situación que pueda presentarse”, detalló.

