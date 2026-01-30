Lanzan Proceso de Preinscripciones para el Ciclo Escolar 2026–2027 en Querétaro

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) anunció el inicio del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, dirigido a estudiantes que ingresarán a 2° y 3° de preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria.

¿Cómo será el proceso de preinscripción?

El trámite se realizará totalmente en línea del 3 al 13 de febrero a través de la plataforma oficial said.usebeq.edu.mx, con el objetivo de facilitar el acceso a madres, padres y tutores, evitando filas y traslados innecesarios. Para este proceso se esperan más de 80 mil solicitudes.

Autoridades educativas aseguraron que existe planeación suficiente para garantizar un espacio escolar a todas y todos los estudiantes inscritos en cualquiera de los municipios del estado, como resultado del trabajo realizado desde procesos anteriores.

Requisitos para el registro

Para completar la preinscripción, será necesario contar con:

Correo electrónico activo

Número telefónico celular

CURP del estudiante y del padre, madre o tutor

Datos de la escuela de procedencia

Comprobante de domicilio (recibo de agua de la CEA, JAPAM o clave catastral)

Escuelas de alta demanda

USEBEQ informó que actualmente se identifican 246 escuelas de alta demanda, por lo que exhortó a madres y padres de familia a realizar y validar correctamente el proceso, ya que no hacerlo puede provocar la pérdida del lugar asignado, el cual sería reasignado a otros estudiantes en lista de espera.

¿En qué fechas se llevará a cabo la validación del lugar asignado?

El proceso de validación y formalización se llevará a cabo del 15 al 17 de abril, periodo en el que las familias deberán establecer contacto directo con el centro educativo asignado para concluir el trámite.

Finalmente, se informó que durante el ciclo anterior se registraron mil 846 estudiantes foráneos, provenientes principalmente del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México.

