Volverá Chayanne a Tierras Queretanas en 2026; ¿Cuándo y Dónde Será el Concierto?

El famoso cantante puertorriqueño Chayanne, conocido por sus numerosos éxitos y por ser llamado con cariño “El papá de México”, sorprendió a todos sus fans con el anuncio de que regresa a la ciudad de Querétaro con Bailemos Otra Vez Tour 2026 el próximo 9 de mayo de 2026 para ofrecer un concierto único como parte de su nueva gira internacional.

Noticia Relacionada: Ricky Martin Anuncia Concierto en Querétaro: ¿Cuándo y Dónde se Presentará?

¿Dónde se presentará Chayanne en Querétaro?

El concierto se llevará a cabo en el Infield del Autódromo de Querétaro, un recinto que está listo para recibir una de las noches más esperadas por el público queretano. De acuerdo con los organizadores, el espectáculo será una celebración llena de energía, baile y nostalgia, donde el artista interpretará sus clásicos de siempre y los temas que han marcado las nuevas generaciones.

¿Cuándo fue la última presentación de Chayanne en Querétaro?

El pasado 8 de febrero de 2025, Chayanne regresó a Querétaro como parte de su gira “Bailemos otra vez”. El concierto tuvo lugar en el Infield del Autódromo de Querétaro, un recinto de gran capacidad que permitió reunir a miles de fans.

El esperado reencuentro del cantante puertorriqueño con el público queretano se dio después de varios años de ausencia, y ofreció una noche llena de nostalgia, energía y sus mayores éxitos. Los asistentes disfrutaron de temas icónicos como “Tiempo de Vals”, “Torero” y otros clásicos, en un espectáculo que destacó por su producción y por la cercanía del artista con su audiencia.

¿Cuándo será la venta de boletos?

Según el anuncio oficial de su gira en México, la presentación en Querétaro está programada para el viernes 9 de mayo de 2026 en el Autódromo de Querétaro.

• La preventa comenzará el 9 de diciembre de 2025.

• La venta general arrancará el 10 de diciembre de 2025, a través de eticket.

Historias Recomendadas: