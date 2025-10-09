¿Debes Predial? Aprovecha los Descuentos Escalonados en Querétaro Hasta Fin de Año 2025

A partir de este mes de octubre, el municipio de Querétaro ofrece un 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con el impuesto predial, informó el secretario de Finanzas, Carlos León González.

Esta campaña busca incentivar a las y los contribuyentes a ponerse al día con sus pagos, y se espera regularizar alrededor de 10 mil claves catastrales, lo que representaría una recuperación cercana a 90 millones de pesos.

Durante octubre estamos otorgando el 100% de descuento en todos los accesorios del predial

¿Hasta cuándo habrá descuentos?

Octubre: 100% de descuento

100% de descuento Noviembre: 80% de descuento

80% de descuento Diciembre: 50% de descuento

Con esta estrategia se busca reducir el rezago del 12% en claves catastrales dentro del municipio.

¿Dónde se puede pagar?

Los pagos pueden realizarse en más de 2 mil puntos de recaudación, entre ellos:

Delegaciones municipales

Portal de Recaudanet

Sitio web del Municipio de Querétaro

WhatsApp oficial del municipio

Centro Cívico

Tiendas de conveniencia como OXXO y Extra

y Supermercados participantes

Durante la campaña del año pasado, se lograron recaudar 112 millones de pesos, y hasta la fecha, el municipio ha alcanzado un 95% de cumplimiento en la Ley de Ingresos, lo que se refleja en que 9.2 de cada 10 pesos recaudados se destinan al gasto social.

